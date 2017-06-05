Понедельник, 5 июня 2017, 13:11 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Севастополь упал в экологическую «яму», Крым «ползет» вверх

Севастополь упал в экологическую «яму», Крым «ползет» вверх

Севастополь ухудшил свои позиции в экологическом рейтинге регионов России по итогам весны 2017 года.

Как передает корреспондент РИА , экологический рейтинг составляет Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Учитываются такие параметры, как состояние воздуха, воды, объемы канализационных сбросов, промышленных и автомобильных выбросов, количество и состояние свалок, а также активность общественных организаций и даже ответственность власти. Результаты мониторинга публикуются ежеквартально.

По итогам зимы Севастополь занимал 73 строчку со сводным индексом 40. За прошедшие 3 месяца у ни природоохранные, ни промышленно-экологические, ни социально-экологические показатели в городе не изменились. Но удержаться на и так невысоком месте Севастополю не дали другие территории РФ, пытающиеся улучшить свои позиции: они вышли вперед, столкнув Севастополь на 80 строчку из 85.

Крым, наоборот, потихоньку движется вверх: по итогам зимы регион занимал 64 место, по итогам весны поднялся на 62-е.

Социально-экологический индекс республики поднялся с 58 до 60 баллов, промышленно-экологический – с 23 до 26. При этом в графе «Ответственность бизнеса» стоят одни минусы. Впрочем, это не помешало повысить сводный индекс региона с 39 до 44.

Симферополь, Лиана Макоба

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