Севастополь упал в экологическую «яму», Крым «ползет» вверх

Севастополь ухудшил свои позиции в экологическом рейтинге регионов России по итогам весны 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экологический рейтинг составляет Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Учитываются такие параметры, как состояние воздуха, воды, объемы канализационных сбросов, промышленных и автомобильных выбросов, количество и состояние свалок, а также активность общественных организаций и даже ответственность власти. Результаты мониторинга публикуются ежеквартально.

По итогам зимы Севастополь занимал 73 строчку со сводным индексом 40. За прошедшие 3 месяца у ни природоохранные, ни промышленно-экологические, ни социально-экологические показатели в городе не изменились. Но удержаться на и так невысоком месте Севастополю не дали другие территории РФ, пытающиеся улучшить свои позиции: они вышли вперед, столкнув Севастополь на 80 строчку из 85.

Крым, наоборот, потихоньку движется вверх: по итогам зимы регион занимал 64 место, по итогам весны поднялся на 62-е.

Социально-экологический индекс республики поднялся с 58 до 60 баллов, промышленно-экологический – с 23 до 26. При этом в графе «Ответственность бизнеса» стоят одни минусы. Впрочем, это не помешало повысить сводный индекс региона с 39 до 44.

Симферополь, Лиана Макоба

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