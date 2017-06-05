Детишкам на молочишко: в Крыму многодетная мать приторговывала марихуаной

В Красноперекопске за сбыт наркотических веществ задержали многодетную мать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина торговала марихуаной. При обыске у нее дома полицейские изъяли более 7 килограмм наркотических веществ растительного происхождения, которые 39-летняя крымчанка хранила в холодильнике и шкафу. Также правоохранители обнаружили прибор – часть спичечного коробка с прорезями, делящими коробочку на три части. Женщина использовала самодельное приспособление вместо весов, чтобы измерять дозировку.

Гражданка задержана. За сбыт наркотиков в особо крупном размере ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма. Отметим, у задержанной четверо несовершеннолетних детей.

Красноперекопск, Анастасия Зук

Красноперекопск. Другие новости 05.06.17

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