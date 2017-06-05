На Украине националисты захватили православный храм

На Украине захватили православный храм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в городе Коломыя Ивано-Франковской области 4 июня, когда православные праздновали Троицу.

«В этот день активисты и священники Украинской греко-католической церкви организовали традиционное шествие к могиле Сечевых стрельцов, что находится недалеко от нашего храма. Ко мне подошел представитель СБУ и попросил дать им возможность зайти в храм и помолиться. Мы согласились. Но греко-католические священники, а их было тринадцать, сразу пошли в алтарь и начали совершать литургию. Мы этого не ожидали», – цитирует настоятеля Благовещенского храма «Интерфакс-религия».

Отметим, храм был построен в XVIII веке.

Униаты заявляют, что сначала в нем располагалась греко-католическая церковь, и лишь во время СССР здание перешло УПЦ МП.

Отметим, что попытка захватить церковь уже предпринималась в 2009 году, а 23 мая депутаты местного горсовета пытались передать храм в пользование Киевскому патриархату или греко-католикам.

Ивано-Франковск, Платон Ефимчук

Ивано-Франковск. Другие новости 05.06.17

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