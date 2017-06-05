Красавица и динозавр: в НБС покажут древних рептилий и уникальные цветы

В Никитском ботаническом саду 9 июня открывается выставка «Динозавры в Крыму».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экспозиция подготовлена совместно с Палеонтологическим институтом им. А.А.Борисяка РАН. «Проект интереснейший и способен удивить: оказывается, многие современные группы растений – современники динозавров! Это трудно представить, но уже 70 миллионов лет назад гигантские двуногие хищники тарбозавры выходили на охоту под шум сосен и секвойи, спасались от жары в тени дубов и платанов, а вокруг цвели магнолии, зрел виноград, распускались пионы и лютики», – говорит директор НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь.

На выставке можно будет увидеть скелеты трёх хищных динозавров, в том числе двух огромных тарбозавров (родственников знаменитого тираннозавра), а также яйца динозавров, слепки их черепов, отпечаток следа… В подлинниках представлены три картины палеонтолога-анималиста Константина Флёрова.

«Гигантские рептилии – динозавры населяли Землю в мезозойскую эру (180-67 миллионов лет назад), – рассказывает Вера Зыкова, заведующая Научным музеем Никитского ботанического сада, где и разместится экспозиция. – Думаю, и взрослым, и детям будет интересно узнать, что динозаврами называют лишь одну группу гигантских рептилий мезозоя, причём животные этой группы были исключительно сухопутными, и так и не освоили ни морскую, ни воздушную среду. Изначально динозавры были не такими уж и большими, размером с кенгуру. Но впоследствии некоторые двуногие динозавры достигли гигантских размеров, став самыми крупными наземными хищниками в истории Земли. Сами динозавры, как известно, вымерли 67 миллионов лет назад, но их прямые потомки – птицы – процветают и поныне. Предками птиц были мелкие хищные динозавры, передняя конечность которых преобразовалась в крыло».

Одновременно с экспозицией «Динозавры в Крыму» откроется выставка коллекционных роз, на которой будут представлены около 400 сортов, выведенных селекционерами НБС.

Выставки будут работать все лето.

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 05.06.17

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