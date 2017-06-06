В Крыму по тревоге подняли истребители Су-27

В Крыму по тревоге подняли дежурные пары истребителей Су-27.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», таким образом командование Южного военного округа проверило боевую готовность подразделений, дислоцированных на полуострове.

Проверку проводил командующий войсками ЮВО Александр Дворников, прибывший в Крым с рабочим визитом. Он уже проанализировал состояние учебно-материальной базы, боевой состав и вооружение истребительного авиационных частей на аэродроме Бельбек, а днем планирует принять участие в обсуждении проекта строительства парка «Патриот» в Севастополе.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 06.06.17

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