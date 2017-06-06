Геращенко: Украине не стоит надеяться – Россия продержится очень долго

Украине не стоит надеяться на скорый распад России: РФ «устоит» даже при минимальных ценах на нефть. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Украинским институтом будущего подготовил доклад «Пределы прочности России», пытаясь понять, как поведет себя экономика соседнего государства при падении цен на нефть до уровня 20-30 долларов за баррель, вызовет ли это социальный дискурс, как это скажется на доверии к власти. Кроме того, изучался вопрос о том, как повлияли санкции на ВВП России и ее экономическое развитие.

«Можно сделать вывод, что Украине не стоит надеяться, что даже при резком снижении цен на нефть Россия «закачается» и саморазрушится. Это не так», – заявил Геращенко, отметив, что Россия накопила достаточно резервов, а сейчас и вовсе занялась экономией, что поможет продержаться очень долгое время. «Второе – санкции. В первое время они оказали воздействие на экономику, но они достаточно ограничены, и некоторые российские компании научились их обходить: покупать необходимые технологии и материальные ресурсы через третьи страны, через офшорные компании. Поэтому на сегодня механизм санкций стал действовать не так эффективно, как раньше», – отметил Геращенко.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.06.17

В Крыму по тревоге подняли истребители Су-27. / 06 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Красавица и динозавр: в НБС покажут древних рептилий и уникальные цветы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»