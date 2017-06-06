Жительница Ялты купила в магазине курицу с опарышами

В одном из супермаркетов Ялты горожане купили «свежую» курицу с неаппетитным бонусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о неприятной находке женщина сообщила в социальных сетях, а в доказательство своих слов крымчанка выложила фотографию птицы и товарного чека. Так, охлажденная курица вместе с «жильцами» обошлась горожанке почти в 265 рублей.

«Купили сегодня курочку... Нет слов, одни эмоции», – написала женщина. Другие же отмечают, что мясо и птицу покупать в местных супермаркетах нельзя: «Сколько можно повторять – ничего мясного покупать в маркетах нельзя, там работники каждый день срок годности меняют, и разморозка, а потом опять заморозка, что делать нельзя – черви сразу начинают жизнь».

Обратился ли покупатель с жалобой в Роспотребнадзор, не уточняется.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 06.06.17

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