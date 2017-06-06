Крым слегка припекло, а теперь зальет

На этой неделе в Крыму вновь похолодает и пройдут дожди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неустойчивый характер погоды ожидается в течение всей текущей недели: в дневные часы есть вероятность кратковременных грозовых дождей. «Высокий температурный фон прогнозируется только 7 и 8 июня – до +32 градуса. А вот 9 июня температура при прохождении холодного фронта понизится до +21, местами до +26 градусов тепла», – сообщила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Между тем, морская вода у берегов Крыма уже пригодна для купания: в Феодосии +18 градусов, в Алуште +17 градусов, в Ялте +19 градусов, в Севастополе, Черноморском и Евпатории +20 градусов. В Азовском море температура воды +21 градус.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 06.06.17

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