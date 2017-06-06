В Бахчисарае чиновница устраивала в детсад за деньги

Бахчисарайские полицейские задержали директора одной из городских жилищных контор, которая помогала устроить ребенка в детский сад без очереди.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по РК, за свои услуги женщина попросила у матери двухлетнего ребенка 20 тысяч рублей, пообещав положительно решить вопрос на уровне горадминистрации.

В отношении чиновницы возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на преступление, мошенничество), которое в настоящее время направлено в суд. Максимальное наказание по данной статье – 6 лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Отметим, что в Крыму, где в очереди в детские дошкольные учреждения стоят около 30 тысяч детей, такие случаи далеко не редкость. В тематических крымских группах в соцсетях периодически обсуждается сумма так называемого «добровольного родительского пожертвования» или откровенной взятки за то, чтобы «подвинули в очереди». В Симферополе эта цифра достигает 20 тысяч рублей. В Керчи «тариф» в два раза ниже.

Между тем, появляются и мошенники, играющие на желании родителей отдать малыша в сад. В конце прошлого года в Симферополе задержали 29-летнюю горожанку, которая предлагала решить этот вопрос за 30 тысяч рублей. После получения денег женщина переставала отвечать на звонки.

Бахчисарай, Оксана Мурзина

Бахчисарай. Другие новости 06.06.17

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