На границе с Крымом оживились украинские мошенники

Украинцы обманывают своих сограждан, едущих в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в автомобильных очередях у границы продают места поближе к пунктам пропуска.

Однако покупка места не гарантирует быстрое попадание в Крым, а наоборот – оборачивается возвращением в конец очередь. Об одном из таких случаев мошенничества сообщили в Херсонской облгосадминистрации. На уловку повелась жительница Украины, заплатившая за талон, якобы гарантирующий ей определенное место в очереди, несколько сотен гривен.

«Гражданка Украины на автомобиле подъехала к контрольному пункту пропуска «Чонгар», но во время проверки контрольных талонов, которые выдаются пограничниками с целью надлежащего контроля за транспортными средствами, военнослужащие установили, что он не отвечает установленному образцу. Во время беседы с гражданкой, правоохранители выяснили, что к ней обратился некий мужчина, и предложил за 350 гривен (примерно 747 рублей – прим. «НД») «уступить» ей свое место в очереди, на что она согласилась», – заявляют в пресс-службе Херсонской ОГА.

При этом талон на свое место в очереди, как утверждает обманутая женщина, «продавец» выписал самостоятельно. Подделку изъяли, а украинку отправили в «хвост».

Напомним, в преддверии сезона пограничники сообщили об увеличившемся потоке украинцев в Крым. В свою очередь, правоохранители незалежной поспешили заявить, что очереди, образовавшиеся на пунктах пропуска, связаны лишь с неким усилением режима досмотра российских пограничников, и массовость желающих отдохнуть в Крыму тут не причем.

Херсонская область, Леонид Маковецкий

Херсонская область. Другие новости 06.06.17

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