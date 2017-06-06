АЧС ушла из Симферопольского района

В Симферопольском районе Крыма сняли карантин по африканской чуме свиней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней отменены в месте обнаружения трупа дикого кабана, а также на инфицированных объектах, на расстоянии 1,65 км восточнее села Дружное Трудовского сельского совета, говорится в тексте указа. Напомним, карантин по АЧС был введен в ряде районов Крыма. В дикой фауне Белогорского района также были обнаружены трупы кабанов, без явных признаков насильственной смерти. Анализ показал: причиной гибели стала АЧС. Кроме того в Крыму зафиксирован падеж домашних свиней.

Как сообщал «Новый день», АЧС в Крыму распространяется из-за обмана и халатности жителей. Владельцы свиней не сообщают в ветеринарные службы ни о наличии у них животных, ни об их гибели.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 06.06.17

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