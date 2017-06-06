Севастополь остался без представителя в Общественной палате России

Интересы Севастополя в Общественной палате России представлять никто не будет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», члены городской палаты так и не смогли определиться со своим выдвиженцем в палату федерального уровня. Таким образом, Севастополь стал единственным регионом в России без своего представителя в Общественной палате России.

«У нас в палате не хватает только одного человека – представителя Севастополя. Региональная палата не смогла выбрать своего представителя и будет дальше принимать решение. Несомненно, надо добиться, чтобы в федеральной палате был представитель от Общественной палаты Севастополя», – цитирует «Интерфакс» члена сформированного состава ОП России шестого созыва Валерия Фадеева.

Отметим, что региональную палату Крыма в новом составе ОП России представляет директор болгарского культурного центра «Извор», председатель правления Крымского республиканского общества болгар Иван Абажер.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 06.06.17

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