В жару грузовики по Крыму должны ездить по ночам, но из правила есть много исключений

С 1 июля на территории Крыма начнет действовать временный специальный порядок проезда некоторых видов тяжеловесного транспорта на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мера, традиционно вводимая летом, позволяет предотвратить преждевременное разрушение автомобильных дорог, исключив дополнительные затраты государства на незапланированный ремонт.

Ограничение движения будет действовать на региональных дорогах Крыма до 30 сентября 2017 года с 10:00 до 22:00 часов, исключительно при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по данным Росгидромета по Республике Крым. В такую жару тяжелые грузовики должны передвигаться по ночам.

Есть исключения из этого правила: оно не распространяется на пассажирские автобусы и международные перевозки. Разрешается ездить грузовикам, перевозящим продукты, животных, лекарства, горючее. Отдельный список – для чрезвычайных ситуаций.

Приказ министра транспорта Крыма Анатолия Волкова датирован 30 мая, считается, что все пользователи автодорог в тот же день были проинформированы об этом через СМИ и интернет. Следить за соблюдением приказа будет Служба автомобильных дорог.

Симферополь, Ольга Картошина

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