Сезонные колебания: ялтинские «однушки» подорожали почти на треть

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартире в Ялте по итогам мая составила 23 тысячи 113 рублей, что на 8% больше апрельских показателей и на 28% выше мартовских. Как передает корреспондент агентства РИА «Новый День», Крым сохраняет позиции в тройке российских регионов с самым дорогим съёмным жильём.

По данным аналитиков портала «Домофонд», в Севастополе за прошедший месяц «однушки» сдавали в среднем за 20 тысяч 65 рублей, что на 3% дороже апрельских цен. В далёком от моря Симферополе отмечено снижение стоимости аренды на 4% – до 20 тысяч 924 рублей.

Между тем, продолжается тенденция падения цен при покупке недвижимости на полуострове. Незначительный трёхпроцентный рост в мае отмечен только в Ялте. Но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован спад на 6% (средняя стоимость «однушки» – 4 миллиона 570 тысяч 55 рублей).

На 6% и 8% по сравнению с маем 2016-го «просели» Севастополь и Симферополь соответственно. В сравнении с апрелем квартиры в крымской столице подешевели на 1% – до 2 миллионов 430 тысяч 795 рублей за «однушку», в «городе русских моряков» стоимость недвижимости сохранилась на уровне прошлого месяца – 3 миллиона 117 тысяч 890 рублей.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 06.06.17

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