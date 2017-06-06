Жилье в Крыму будут строить продавцы огнетушителей

В Крыму жилье в центре полуострова может оказаться дороже, чем на морских курортах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подведены итоги конкурса на строительство в Судаке 72-квартирного жилого дома.

Заказчиком строительства является Служба капитального строительства, процедуру проводил комитет конкурентной политики РК. Ни одно из этих ведомств не захотело дать пояснения по поводу победителя.

На конкурс была подана одна заявка: от ООО «Центр пожарной безопасности». Откуда пожарные придут в Судак строить дом – чиновничья тайна.

В Крыму, согласно базе ЕГРЮЛ, две организации с таким названием: в Лозовом под Симферополем и в Керчи, обе имеют уставный капитал 10 тыс руб, обе занимаются электромонтажными работами и продажей огнетушителей.

Их башкирский тезка занимается ремонтом машин и оборудования и штукатурными работами. Ближе других к строительству «ЦПБ» из Екатеринбурга, основной вид его деятельности – производство электромонтажных, сантехнических и прочих строительно-монтажных работ.

При отсутствии конкуренции цена контракта не снижена и составляет 159 млн 366 тыс руб. Для сравнения: сейчас проходит аналогичный конкурс на строительство дома в Фонтанах. Там 36-квартирный (то есть ровно вдвое меньший дом) предлагается построить за 90 млн 278 тыс руб. Выходит, квадратный метр в курортном Судаке обойдется на 12% дешевле, чем в сухопутном пригороде Симферополя.

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Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 06.06.17

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