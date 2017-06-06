Разрытая набережная, галерея в «лесах» и стойкий запах канализации – добро пожаловать в Феодосию (ФОТО)

Одна из главных достопримечательностей Феодосии – её набережная – встречает туристов разрытыми канализационными канавами, строительным инвентарём и заграждениями, а памятник Айвазовскому «с зеленцой», как говорят местные, теперь сливается с такой же сеткой, прикрывающей строительные леса на фасаде его галереи и неприметный второй вход.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к началу турсезона в городе не успели завершить прокладку нового коллектора вдоль набережной, которой занимались более полугода, а «кровопролитные» споры о статусе картинной галереи Айвазовского, продолжавшиеся весь прошедший год, затянули начало реставрации здания.

В пресс-службе горадминистрации заявили: «Новый коллектор ведут рабочие феодосийского филиала ГУП «Вода Крыма», поэтому все вопросы к ним.

«Работы планируем завершить к концу июня», – сообщил «Новому Дню» глава феодосийского подразделения госпредприятия «Вода Крыма» Андрей Чимпоеш.

Что касается ремонта галереи Айвазовского, завершение которой хотели приурочить к 200-летию со дня рождения великого мариниста – 29 июля, то к круглой дате успеют реставрировать только фасад и заменить кровлю.

«Сейчас идут так называемые противоаварийные работы по замене кровли и приведению фасада галереи в благопристойный вид. Могилу Айвазовского также приводят в порядок. Фасад частично попал под федеральную целевую программу. На него выделили 23 миллиона рублей. Финансирование кровли идёт по другой программе. К концу июля должны все сделать. На капитальный ремонт внутри здания (оценивается в порядка 200 миллионов рублей – прим. «НД») пока деньги не поступили», – рассказала пресс-секретарь управления организационного обеспечения деятельности аппарата Феодосийского городского совета Венера Разумовская, добавив, что галерея открыта для посещения.

Но чтобы пройти внутрь, желающим необходимо перешагивать строительный мусор.

Дополняет картину витающий над набережной запах от ливневой канализации. Стоит отметить, что в Феодосии пока нет обычной для этого времени жары, но амбре уже весьма ощутимо.

«Кто к нам поедет?» – комментируют зрелище местные жители, подсчитывая убытки.

Феодосия, Оксана Мурзина

Феодосия. Другие новости 06.06.17

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