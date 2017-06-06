Украина заявляет права на древних греков

На Украине сделали очередное открытие о своем прошлом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», брат экс-президента Украины Петр Ющенко – бывший депутат Рады, называющий себя историком, поведал, что греческие философы в древности говорили на украинском языке.

По версии Ющенко, в мире издавна существовала единственная цивилизация, объединившая 70 народностей. Украинцы в нее входили, а русские нет: «На юг от Сомали и Эфиопии цивилизации не было и не будет. На восток и северо-восток от Дона цивилизация завоевательская, а та цивилизация, которая творила, в том числе, Скифия, Украина, которая стоит на границе, – да, Украина – это окраина, только окраина цивилизации», – объявил Ющенко в эфире телеканала «Рада».

Затем он сообщил, древнегреческие философы общались на украинском языке, который на рубеже IV – III веков до нашей эры едва не стал государственным: «На этом языке Анахарсис записал свои 50 сентенций еще за 600 лет… Тем самым они с Солоном заложили основы правовой философии. После этого, через 300 лет, Диоген предлагал использовать его (по всей видимости, язык – прим НД) эллинскому правительству в управлении… Тогда язык был!" – уверенно вещал Ющенко

Кого подразумевал «историк» Ющенко под эллинским правительством, учитывая, что эллинистическая эпоха началась после смерти Диогена, осталось загадкой.

Ющенко древними греками не ограничился и преподнес еще один сюрприз: именно на украинском языке, по его мнению, говорили на первых Вселенских соборах.

Отметим, что и экс-президент Украины Виктор Ющенко любит рассуждать об истории: в его версии развития государства украинского страна воевала с Россией 24 раза, а Достоевский, Репин и Чайковский – представители украинской культуры.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.06.17

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