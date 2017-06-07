Внимательнее надо быть: в ЕСВД заявили, что возвращение Крыма в России было ожидаемо

Возвращение Крыма и Севастополя в Россию на самом деле не стало неожиданностью и не должно быть шоком для мирового сообщества.

Об этом заявил глава отдела кризисного менеджмента и планирования Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) Габор Иклоди: «Мы можем задать сами себе вопрос: произошло ли это абсолютно неожиданно? Я считаю, что нет».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мировое сообщество просто не смогло или не захотело замечать сигналы, которые посылались, в том числе и крымчанами, после распада СССР, считает дипломат.

Брюссель, Платон Ефимчук

Брюссель. Другие новости 07.06.17

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