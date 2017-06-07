В Судаке полицейский торговал паспортами

В Судаке работник органов внутренних дел задержан за незаконную выдачу паспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным следствия, начальник отделения по вопросам миграции получил от посредника взятку в размере 230 тысяч рублей за незаконную выдачу паспорта гражданина Российской Федерации мужчине, не имеющему права на такой документ. При получении денег сотрудник ОВД был задержан. В отношении госслужащего возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

Судак, Анастасия Зук

Судак. Другие новости 07.06.17

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