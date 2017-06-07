В Керчи лихач на ВАЗе протаранил поезд (ФОТО)

В Керчи водитель «ВАЗа» врезался в поезд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне на железнодорожном переезде станции «Керчь – завод – Крым»: пьяный 27-летний местный житель на запрещающий сигнал светофора выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с движущимся грузовым составом. В результате аварии никто не пострадал.

Виновник ДТП заплатит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе МВД.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 07.06.17

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