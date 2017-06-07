В Крыму рухнули цены на черешню

В Крыму упали цены на черешню: стоимость килограмма ягод на сегодняшний день в среднем ниже на 20%, чем в июне прошлого года. И может снизиться еще.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты объясняют ситуацию «обилием предложения сезонных фруктов и ягод».

В то же время, цены на килограмм черешни могут сильно отличаться и зависеть от конкретного сорта. Если неделю назад цены на ягоды находились в пределах 150-200 рублей за килограмм, то на данный момент на рынке «Крымский привоз» в Симферополе цены варьируются от 100 до 260 рублей.

«Такие ценовые изменения аналитики рынка аргументируют удешевлением черешни ранних сортов, которая не пользуется особым спросом. В то же время, в продажу начали массово поступать ягоды более поздних сортов, спрос на которые достаточно высокий», – поясняют специалисты портала «АПК-Информ: овощи и фрукты».

Напомним, из-за апрельских заморозков крымские фермеры понесли убытки почти в 200 миллионов рублей. Многие посадки оказались уничтожены, из-за чего в министерстве сельского хозяйства Крыма сделали скептический прогноз касательно урожая клубники, вишни, персиков и других фруктов и ягод.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.06.17

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