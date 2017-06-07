За долгострой в центре Ялты ответит симферопольский винный подвальчик

Администрация Ялты требует от Торгового дома «Массандра» сноса недостроенного сооружения в центре города. Дело дошло до Арбитражного суда Крыма, который принял иск к производству и назначил дату слушаний.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлые годы знаменитое научно-производственное объединение «Массандра» продавало свои вина (в том числе столетней выдержки) исключительно через Торговый дом «Массандра». Директором предприятия был Герой Украины Николай Бойко, учредителем Торгового дома – его сын Геннадий Бойко.

По словам нынешнего директора НПО «Массандра» Янины Павленко, это сотрудничество не было взаимовыгодным, поэтому после ее прихода на предприятие ни одна бутылка вина не продается через структуры семьи Бойко.

Тем не менее, согласно базе ЕГРЮЛ, в Москве, Ялте и Симферополе продолжают существовать организации под названием Торговый дом «Массандра» – в виде акционерных обществ (АО) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

Ялтинская администрация обратилась в суд с требованием о понуждении привести земельный участок, расположенный по адресу: Ялта, ул. Садовая, д. 34 в первоначальное состояние путем сноса монолитного железобетонного каркаса. Судя по документам суда, право собственности на недвижимое имущество было получено ответчиком в 2005 году, а градостроительные условия и ограничения застройки участка – в 2013.

Ответчиком выступает то ООО ТД «Массандра», которое зарегистрировано в Симферополе, имеет уставный капитал 10 тыс руб и на 100% принадлежит Геннадию Бойко. Симферопольцы знают этот подвальчик под помещением Союза писателей, где продают крымские вина.

В перечень самовольно возведенных объектов, подлежащих сносу в Ялте, который опубликован на сайте Совмина Крыма, упомянутый каркас здания не входит.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 07.06.17

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