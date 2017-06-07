Севастопольские чиновники затягивают транспортировку в Москву тяжело больного ребенка

Севастопольские чиновники от медицины не торопятся с отправкой в московский научно-исследовательский институт детской нейрохирургии и травматологии (клиника доктора Рошаля – прим. «НД») четырехлетнего севастопольца, хотя каждый день отсрочки снижает шансы малыша на возвращение к полноценной жизни.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», ребенок, которого 3 мая вместе с бабушкой на пешеходном переходе сбила машина, находится в пятой горбольнице Севастополя. Две недели назад врачи вывели его из медикаментозной комы.

«Ребёнок получил тяжелейшую внутреннюю черепно-мозговую травму, вследствие которой затронут мозг. И для того, чтобы ребёнок был максимально здоров, ему нужна срочная многоплановая реабилитация. На полуострове таких медучреждений просто нет», – цитирует севастопольский новостной портал ForPost бабушку мальчика.

Клиника Рошаля готова принять ребенка, однако родителям ребенка не удается победить бюрократию.

«Не срабатывает на уровне управленческих решений соответствующий механизм. В пятницу мы столкнулись с тем, что структура непробиваема – на протяжении дня я получала противоречивые заключения. Один из чиновников департамента здравоохранения уверял, что ребёнок находится в коме, и его нельзя транспортировать. Другой чиновник департамента здравоохранения уверял, что ребёнок вышел из комы, идёт положительная динамика, и если проходить реабилитацию, то это возможно в плановом режиме», – рассказала сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева.

По её словам, чиновники департамента здравоохранения, обещавшие доставить ребенка в Москву спецбортом 5-6 июня, теперь заявляют, что необходимости принимать оперативные решения попросту нет, хотя лечащий врач ребенка утверждает, что процесс восстановления надо было начинать как минимум неделю назад.

Руководитель департамента здравоохранения Севастополя Ольга Емельяненко, в свою очередь, говорит, что «ребёнок постоянно консультировался консилиумом при помощи телемедицины с институтами Москвы» в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, и «абсолютно ни одного дня задержки нет».

При этом, по словам отца малыша, «наверх» докладывают, что «ребёнок самостоятельно ходит и передвигается уже как неделю. «Получается, что мы с супругой ходим в реанимацию к чужому ребёнку, что ли?» – негодует мужчина.

Родители мальчика уточняют: чиновники консультировались с медиками Института нейрохирургии имени Бурденко, а свою помощь малышу предложил НИИ детской нейрохирургии и травматологии, с которым ни одного телемоста не проводилось. Отцу ребенку пришлось самому лететь в Москву и уже в клинике доктора Рошаля выяснять перечень анализов, необходимых для госпитализации мальчика, и сопутствующие нюансы.

Теперь Ольга Емельяненко обещает, что малыш будет госпитализирован по окончании обследования до 13 июня.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 07.06.17

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