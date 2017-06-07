Крым намерен заработать на продаже санаториев 2 миллиарда рублей

Продажа выставленных на аукцион 11 крымских санаториев должна принести в республиканский бюджет от 1,5 до 2 миллиардов рублей. Об этом заявил министр экономического развития полуострова Андрей Мельников.

У потенциальных инвесторов есть интерес к предлагаемым объектам: за полтора месяца здравницы показали около сорока раз.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в начале апреля глава Крыма Сергей Аксёнов подписал распоряжение, согласно которому 11 из 28 государственных санаториев полуострова будут переданы частным инвесторам из-за нехватки бюджетных денег на их содержание. Ещё два передадут в федеральную собственность.

Чиновники заверяют, что одним из условий для покупателей является сохранение персонала и санаторно-курортного профиля здравниц, расположенных в самых привлекательных уголках полуострова – в Ялте, Симеизе, Алупке, Гаспре и Евпатории.

Новым владельцам, помимо приведения в порядок санаториев, многие из которых не ремонтировались с советских времён, предстоит провести и их полноценный аудит.

Впрочем, Андрей Мельников сообщил, что средства от продажи первого санатория планируется направить на проведение кадастровых работ, а также оценку и подготовку к продаже других санаторно-курортных учреждений.

Тем не менее, отраслевые эксперты считают, что получить желаемые деньги будет непросто.

«Рентабельность наиболее успешных объектов в России составляет более 15%. При этом большинство действующих санаторно-курортных организаций балансирует на грани нулевой рентабельности. Поэтому с учётом всех факторов и рисков в условиях длительного срока окупаемости (как правило, 12-15 лет) потенциальный инвестор не торопится вкладывать средства в объекты отрасли», – рассказала РИА «Новый День» председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова.

По ее словам, инвесторы активизируются, , когда появятся действенные государственные механизмы, создающие благоприятные условия для вложений в отрасль.

«Кроме того, высокая плотность конкурентной среды при выводе на рынок санаторно-курортных услуг фактически нового объекта с обязательными параметрами окупаемости может потребовать от потенциального владельца-инвестора высокими темпами внедрять новые методы лечения и рекреационной деятельности, в том числе, в целях создания эффективного предприятия и обеспечения достойной оплаты труда задействованных сотрудников», – добавляет эксперт.

При этом, по словам Трубниковой, соблюсти требование сохранения трудового коллектива едва ли не самое простое для будущих владельцев.

«Понятие профиля в санаторно-курортной медицинской помощи является весьма относительным, и большинство санаториев осуществляют медицинскую помощь сразу по нескольким направлениям, наиболее популярными из которых является лечение костно-мышечной системы, органов пищеварения, органов дыхания, и еще нескольких групп хронических заболеваний. В то же время, в условиях дефицита квалифицированного медперсонала на рынке труда Крыма достаточно сложно будет быстро найти оптимальную замену действующим членам коллектива», – считает эксперт.

Симферополь, Галия Шакирова

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