Среда, 7 июня 2017, 18:51 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Крымчане не хотят платить за вывоз мусора

Крымчане не хотят платить за вывоз мусора

Жители Крыма не спешат заключать договора на вывоз мусора.

Как передает корреспондент РИА , по состоянию на 7 июня 100% договоров по вывозу твердых бытовых отходов заключил только Джанкой. Высокие показатели – более 90% отмечены в Красноперекопске и Бахчисарайском районе. В остальных администрациях динамика отсутствует. Причем низкие показатели в курортных городах: Ялта, Алушта, Судак. А в Керчи самые худшие – договоры подписали только 38% процентов населения.

«Ни ресурсы, ни даты сами для себя администрации не задают. Перевожу с бюрократического языка на русский – мы в процессе», – охарактеризовал работу администраций на селекторном совещании с главами муниципалитетов вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин.

Напомним, в апреле текущего года глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение организовать социальную рекламу для всех городов полуострова, что заключение договора на вывоз ТБО – это социальная обязанность каждого крымчанина. Но, по всей видимости, жителей полуострова простой рекламой не возьмешь.

Артек, Анастасия Зук

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