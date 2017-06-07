Напечатать единый платежный документа в Крыму невозможно – выдвинуты новые аргументы

В Крыму обнаружились новые причины, по которым единый платежный документ (за услуги ЖКХ) не может быть напечатан. Проблему обсуждали на селекторном совещании в Совмине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,

началось с того, что начальник главного контрольного управления Елена Шевцова напомнила: нужно было провести конкурсы на обработку данных, начисление платежей и заключить договоры на печать единых платежных документов, по которым жильцы оплачивали бы услуги поставляющих компаний.

10 районных и горадминистраций опубликовали извещения о проведении конкурсов, остальные поручение главы республики не выполнили. Особая ситуация сложилась в Советском районе, где, по словам Шевцовой, одно муниципальное унитарное предприятие вообще отказывается выполнять поручение.

Вице-премьер Виталий Назлупин, который в бытность депутатом Госсовета Крыма курировал как раз Советский район, потребовал объяснений: «Мы неправильно выразились или это действительно саботаж?»

Глава администрации района Владимир Трегуб признал, что не имеет влияния на МУП, оказывающее коммунальные услуги, а представитель МУПа в свою очередь заявил: «У нас тариф на обслуживание – 12 руб, у нас и так все убыточно! Если мы сегодня сюда заложим еще печать единого, мы ляжем! Мы не можем заложить в тарифы, люди не хотят оплачивать! Каждая квитанция обходится больше 12 рублей!»

Замминистра ЖКХ Якуб Зейтулаев прокомментировал это решительное заявление так: «Все это не соответствует действительности, все тарифы согласованы с комитетом по ценам и тарифам, есть их заключение, что тариф рассчитан в соответствии с действующим законодательством. Призываю не искать надуманных причин, а провести работу и заключить договор на печать единого платежного документа».

Нахлупин поручил минЖКХ встретиться с муниципалитетами, «провести ликбез», доказать что тарифы и математический аппарат не противоречит друг другу. А встречу эту записать на видео и разместить на сайте министерства.

Министр энергетики Светлана Бородулина так же уверенно заявила, что затраты на печать документа не могут быть включены в тариф, в отличие то зарплаты тех людей, которые снимают показания счетчиков. «Там будет путаница даже в судебных инстанциях», – предупредила она.

Но в продолжение разговора о едином документе выяснилось, что эти резкие противоречия не имеют большого значения, потому что организации, поставляющие населению ресурсы, все еще не передали базы данных Единому расчетному центру. То есть цифр, которые надо печатать, по-прежнему нет. В некоторых районах по нескольким домам в качестве пилотного проекта напечатать счета попробуют: «Часть этих баз будет передана, и мы посмотрим, как это будет работать. После этого будет принято окончательное решение», – пообещала Бородулина.

Заметим, крымские банки давно имеют эти базы и представляют своим клиентам данные об их задолженности за газ, воду и прочие услуги, позволяя им оплатить эти начисления через интернет-банкинг.

Симферополь, Ольга Картошина

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