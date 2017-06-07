Киев намерен потребовать у России компенсацию за дороги Крыма

Украина нашла новый источник пополнения бюджета за счет России: если ранее Киев сообщал о намерении заставить Москву платить за использование неба и акватории Крыма, то теперь Укравтодор собирается потребовать у России компенсацию за дороги Крыма и Донбасса.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя начальника ведомства Александр Харченко.

При этом чиновник признал, что Укравтодор не отслеживает дорожную ситуацию в Крыму с 2014 года, а службы автомобильных дорог АР Крыма и Севастополя были вычеркнуты из списка получателей бюджетных средств.

Отметим, что, согласно официальным данным, высокий износ зафиксирован на 97% всех автомобильных дорог Украины. На восстановление дорог только государственного значения необходимо около 600 млрд гривен. Между тем, как уже сообщал «Новый День», в 2016 году на развитие дорожной инфраструктуры Крыма было выделено более 18 миллиардов рублей. По словам главы РК Сергея Аксенова, при Украине на дороги полуострова тратили в 10 раз меньше. В текущем году только на ямочный ремонт планируется потратить около 1 млрд рублей.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.06.17

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