Среда, 7 июня 2017, 20:37 мск

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В Коктебеле на ребенка упал металлический навес от солнца

В Коктебеле на ребенка упал металлический навес от солнца

На центральном пляже Коктебеля на ребенка упал навес от солнца.

Как передает корреспондент РИА , 8-летняя девочка сидела под стационарным пляжным зонтом с металлической рамой, установленным арендатором пляжа. Правда закреплен навес оказался плохо, и порыв ветра уронил огромный и тяжелый зонт прямо на ребенка. Удар пришелся по касательной: девочке сильно расцарапало спину.

Сам пляж к сезону не готов, отмечает Lenta.ru: спасателей нет, отсутствуют информационные стенды, однако на территории расставлены навесы от солнца и лежаки. Кстати, на этом пляже от ветра упал не один зонт: металлические конструкции разбросаны по всему участку.

Отметим, на сегодняшний день в Феодосии, к которой административно относится Коктебель, разрешение на работу получили лишь 3 из 43 пляжей.

Коктебель, Варвара Бурлакова

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