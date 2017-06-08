Морскую пехоту Каспийской флотилии отправили в Крым

В Крым отправили подразделения морской пехоты Каспийской флотилии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переброска морских пехотинцев с Каспия на восточное побережье Крымского полуострова проведена в рамках проверки боевой готовности Южного военного округа.

Сейчас каспийские морпехи приступили к активной фазе тактических занятий на на полигоне Опук.

«В полевых условиях личный состав подразделения морской пехоты отрабатывает задачи оборудования огневых позиций, смены районов сосредоточения, организации их системы охраны и обороны», – сообщили в пресс-службе ЮВО.

Затем подразделения морской пехоты Каспийской флотилии и Черноморского флота РФ будут переброшены на общевойсковой полигон в Дагестан.

В Южном военном округе проходит проверка боевой готовности, к которой привлечено более 6,5 тыс. военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Краснодарском крае, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии, сообщает «Интерфакс».

«Подразделения совершили марши комбинированными способами на незнакомые полигоны округа, расположенные на территории Волгоградской и Астраханской областей, Краснодарском крае и республик Крым и Дагестан», – уточнили в ЮВО.

Керчь, Варвара Бурлакова

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