Крымчанка хранила опий на 120 миллионов рублей

Сотрудники крымского УФСБ совместно с Крымской таможней задержали 44-летнюю местную жительницу за хранение наркотиков в особо крупных размерах.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по РК, оперативники обнаружили в тайниках частного дома в Джанкойской районе 16,5 килограммов опия. Стоимость такой партии наркотиков на «чёрном рынке» оценивается в 120 миллионов рублей.

В ходе следствия было установлено, что жительница Симферополя собиралась реализовывать «товар» на территории крымской столицы, Симферопольского района и Евпатории.

По месту жительства крымчанки было обнаружено также 13 миллионов рублей.

В отношении «наркобаронессы», которая уже имела проблемы с законом, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Оставшиеся годы жизни женщина может провести за решёткой.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 08.06.17

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