Керчь осталась без воды

В Керчи и поселке Опасное из-за аварии отключили воду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь с 7 на 8 июня часть города и рядом расположенный поселок остались без воды. Прорыв произошел на водоводе диаметром 500 миллиметров по улице Генерала Петрова.

Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено, а пока организован подвоз воды, который будет осуществляться до 17:00.

Напомним аварии на водоводах и теплотрассах уже стали привычной ситуацией для керчан. У горожан вызывает негодование не только часто случающееся полное отсутствие воды в кранах в летний период, но и слабые напоры жидкости в другие времена года. Одним из самых проблемных является район Войково.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 08.06.17

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