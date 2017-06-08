Четверг, 8 июня 2017, 13:38 мск

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Керчь осталась без воды

Керчь осталась без воды

В Керчи и поселке Опасное из-за аварии отключили воду.

Как передает корреспондент РИА , в ночь с 7 на 8 июня часть города и рядом расположенный поселок остались без воды. Прорыв произошел на водоводе диаметром 500 миллиметров по улице Генерала Петрова.

Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено, а пока организован подвоз воды, который будет осуществляться до 17:00.

Напомним аварии на водоводах и теплотрассах уже стали привычной ситуацией для керчан. У горожан вызывает негодование не только часто случающееся полное отсутствие воды в кранах в летний период, но и слабые напоры жидкости в другие времена года. Одним из самых проблемных является район Войково.

Керчь, Анастасия Зук

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