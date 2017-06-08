Клещи атакуют: в Крыму уже более 2 тысяч пострадавших

больше 2 тысяч жителей Крыма и Севастополя с начала текущего года обратились в больницы из-за укусов кровопийц. При этом половина из пострадавших – дети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, полуостров полностью обеспечен иммуноглобулином против клещевого энцефалита: всем обратившимся оказана своевременная медицинская помощь.

Стоит отметить, что экстренная инъекция иммуноглобулина в случае укуса клеща оправдана далеко не во всех случаях, так как паразиты могут переносить другие инфекции либо не являться переносчиками вовсе. Поэтому тем, кто не привит заранее, при укусе важно успеть сдать клеща на экспертизу, это позволит врачам правильно определить тактику лечения.

Напомним, в мае в Крыму зафиксировали случай заболевания клещевым боррелиозом.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 08.06.17

Керчь осталась без воды. / Крымчанка хранила опий на 120 миллионов рублей. / Чихали на санкции: на Украине лидером продаж стали российские автобусы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»