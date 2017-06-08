Строительство модульных детсадов в Керчи отложили на неопределенный срок

Строительство двух модульных детских садов в Керчи, которое было анонсировано местными властями осенью прошлого года, так и не началось.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», детские дошкольные учреждения в общей сложности на 200 мест должны были появиться к концу 2017-го года, однако деньги на строительство еще не поступили.

«Нам обещали от одного до пяти модульных детсадов. Но пока деньги по программе не выделили», – рассказал РИА «Новый День» начальник Управления единого заказчика в г. Керчи Вадим Стригунов.

По словам чиновника, на данный момент в городе идёт строительство одного стационарного детского сада по ул. Марата на 260 мест, республика выделила на этот проект более 10 миллионов рублей.

Отметим, что в прошлом году в Керчи возвели 2 модульных сада на 200 мест, стоимостью 100 миллионов рублей. Строительство финансировалось из федерального бюджета.

На сегодняшний день в 21 городской детский сад стремятся попасть более 1 тысячи маленьких керчан.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 08.06.17

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