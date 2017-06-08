11 июня в центре Симферополя остановят движение автотранспорта

В Симферополе 11 июня перекроют ряд улиц в центре города: православные решили отметить день Святого Луки крестным ходом. В связи с этим в части старого горда, прилегающей к Свято-Троицкому и Петропавловскому соборам, будет ограничено движение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Местом проведения участники крестного хода пройдет по улицам Одесская, Ремесленная, Большевистская. переулок Одесский. Время проведения – с 11 до 14 часов, на этот период будет организован объезд данного участка по дублирующим маршрутам.

Парковка транспортных средств по маршруту следования крестного хода 11 июня с 7.00 до 14.00 запрещена.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 08.06.17

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