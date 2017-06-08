Четверг, 8 июня 2017, 16:54 мск

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В Симферополе троллейбус с пассажирами протаранил грузовик

В Симферополе троллейбус с пассажирами протаранил грузовик

В Симферополе троллейбус врезался в грузовик: есть пострадавшие.

Как передает корреспондент РИА , ДТП произошло сегодня утром на улице 60 лет Октября. Сейчас на месте аварии работают правоохранители.

«Водитель троллейбуса «Богдан» совершил наезд на припаркованный справа грузовой автомобиль «Мерседес». В результате ДТП пострадали два пассажира троллейбуса, какие травмы они получили, пока неизвестно. Причина аварии устанавливается», – сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе ГИБДД Крыма.

По информации очевидцев, виновником аварии стал автомобиль ВАЗ, водитель которого совершил резкий разворот перед троллейбусом, чтобы избежать столкновения водитель городского транспорта попытался уйти в сторону, но въехал в грузовик.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 08.06.17

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