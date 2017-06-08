В Симферополе троллейбус с пассажирами протаранил грузовик

В Симферополе троллейбус врезался в грузовик: есть пострадавшие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня утром на улице 60 лет Октября. Сейчас на месте аварии работают правоохранители.

«Водитель троллейбуса «Богдан» совершил наезд на припаркованный справа грузовой автомобиль «Мерседес». В результате ДТП пострадали два пассажира троллейбуса, какие травмы они получили, пока неизвестно. Причина аварии устанавливается», – сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе ГИБДД Крыма.

По информации очевидцев, виновником аварии стал автомобиль ВАЗ, водитель которого совершил резкий разворот перед троллейбусом, чтобы избежать столкновения водитель городского транспорта попытался уйти в сторону, но въехал в грузовик.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 08.06.17

Коллекторы лишились полмиллиона рублей¸ выбивая из крымчан украинские долги. / Двое на выход, один на вылет: севастопольские чиновники устроили в городе коллапс. / 11 июня в центре Симферополя остановят движение автотранспорта. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»