Крымским духовникам отказали в «приватизации» Херсонеса

Заповедник «Херсонес Таврический» пока не передадут Севастопольскому духовенству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», передача объектов музея-заповедника Севастопольскому благочинию возможна только в случае строительства либо предоставления «Херсонесу Таврическому» новых экспозиционных и хозяйственных площадей. Об этом сообщил первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов.

Напомним, что в прошлом году Симферопольская и Крымская епархия подали заявку в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом о передаче епархии 24 объектов, которые входят в структуру музея-заповедника «Херсонес-Таврический». Мотивом для восстановления исторической справедливости со стороны Севастопольского благочиния послужил тот факт, что в свое время объекты находились в пользовании монастыря Святого Владимира. Однако выяснилось, что передача существующих активов Херсонеса Севастопольскому Духовенству фактически означает приговор музею.

По словам Аристархова, заявления духовника Сергия Халюты было отклонено Минкультом. Официально – по причине неправильного составления документа. Но главной причиной Аристархов называет – протест руководства РПЦ. Чиновник от культуры также напомнил, что Минкульт способствовал бесплатному входу в музей, именно потому, что Херсонес является «важнейшим национальным музеем, который связан с самой древней историей нашего Отечества». А препятствий для богослужений в кафедральном соборе равноапостольного князя Владимира на сегодняшний день нет.

Севастополь, Вера Филатова

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