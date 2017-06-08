Четверг, 8 июня 2017, 16:54 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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На российского водителя на Украине напали «ветераны АТО»

На российского водителя на Украине напали «ветераны АТО»

Водителям, имеющим на машинах российскую символику, на Украине грозит опасность.

Как передает корреспондент РИА , участники околовоенных формирований, которых СМИ незалежной называют «ветеранами АТО», едва не избили водителя за наклейку на автомобиле с изображением карты России с Крымом в ее составе.

Инцидент произошел в Одесской области. Водителя, управляющего машиной с госзнаками с кодом Санкт-Петербурга, заставили остановиться и прямо на дороге начали предъявлять претензии.

Участники формирований, одетые в камуфлированную форму, без каких-либо представлений и оглашения своих возможных законных полномочий, принудили водителя отодрать карту с кузова машины. При этом они не стеснялись в выражениях, обильно используя ненормативную лексику, угрожали избить и предупредили: в следующий раз одними оскорблениями не ограничатся.

«Ты что, не знал, что у нас с Россией война идет?», – заявляет на видеоролике с записью произошедшего один из «ветеранов АТО», замахиваясь на жертву.

На Украине поведение участников формирований преподносят как «объяснение», а то, что водитель сорвать наклейку – как «согласие с доводами военных».

Одесская область, Леонид Маковецкий

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© 2017, РИА «Новый День»

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