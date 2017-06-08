На российского водителя на Украине напали «ветераны АТО»

Водителям, имеющим на машинах российскую символику, на Украине грозит опасность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участники околовоенных формирований, которых СМИ незалежной называют «ветеранами АТО», едва не избили водителя за наклейку на автомобиле с изображением карты России с Крымом в ее составе.

Инцидент произошел в Одесской области. Водителя, управляющего машиной с госзнаками с кодом Санкт-Петербурга, заставили остановиться и прямо на дороге начали предъявлять претензии.

Участники формирований, одетые в камуфлированную форму, без каких-либо представлений и оглашения своих возможных законных полномочий, принудили водителя отодрать карту с кузова машины. При этом они не стеснялись в выражениях, обильно используя ненормативную лексику, угрожали избить и предупредили: в следующий раз одними оскорблениями не ограничатся.

«Ты что, не знал, что у нас с Россией война идет?», – заявляет на видеоролике с записью произошедшего один из «ветеранов АТО», замахиваясь на жертву.

На Украине поведение участников формирований преподносят как «объяснение», а то, что водитель сорвать наклейку – как «согласие с доводами военных».

Одесская область, Леонид Маковецкий

Одесская область. Другие новости 08.06.17

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