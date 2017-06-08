Море у Балаклавы залило нефтепродуктами

В море в районе Балаклавы попали нефтепродукты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», загрязнение акватории нанесло серьезный ущерб, оцененный экспертами почти в 300 тысяч рублей.

Специалистам Росприроднадзора удалось выяснить, что нефтепродукты попали в море из подтопленного судна «Альбус». Оно было ошвартовано в районе причалов №262 и №264 в Балаклавской бухте. Сотрудники службы возбудили дело об административном нарушении, отобрали пробы для расчета ущерба и провели расследование.

«На данный момент у владельца есть время для добровольного возмещения вреда причиненного водному объекту – Черному морю, вследствие загрязнения акватории Черного моря нефтепродуктами», – сообщили в Росприроднадзоре.

Если владелец судна проигнорирует выставленный счет, в службе намерены обратиться в суд.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 08.06.17

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