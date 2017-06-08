Недольче вита: Порошенко судится с УФНС России

Арбитраж Липецкой области принял к рассмотрению иск от АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен». Компания не согласна с решением Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) о выплате более 48 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заседание назначено на 20 июня. По сообщению сайта суда, в марте комиссией МИФНС было выявлено нарушение по недоимке налога на добавленную стоимость в 28,66 млн рублей. Кроме этого, «Рошен» начислили пеню на 8,3 млн рублей, штраф – 11,45 млн рублей.

31 мая фабрика «Рошен» подала иск в Липецкий межрайонный суд с требованием признать действия МИФНС противоправными. Суд ответил КФ «Рошен» предложением предоставить к 16 июня бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах предприятия, документы о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам.

Напомним, что 20 января фабрика президента Украины Петра Порошенко в Липецке объявила о закрытии производства, ссылаясь на экономические и политические причины. В холдинге Порошенко заявляли, что липецкое производство за последние три года сократилось втрое.

Известно, что все обещания Порошенко при вступлении в должность президентом Украины о продаже российских активов оказались фикцией. Украинский Гарант не чурался вести коммерческую деятельность на территории «вражеской РФ», поясняя своим политическим оппонентам, что беспокоится сугубо о благополучии «неньки». При этом Порошенко нанимает для продажи своих активов инвесткомпанию Rothschild и ICU. Параллельно создается оффшорная компания PAP Ltd, на которую и были переведены все кондитерские заводы «Рошен». В их число вошла и Липецкая фабрика. Украинской громаде дело подавалось, как необходимые предпродажные меры, при которых не уплачивались налоги в украинскую казну. Позже Порошенко заявил, что продать «Рошен» в Липецке нет возможности и активы переданы в «слепой» траст.

В прошлом году Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Липецкой фабрики Порошенко. СК РФ сообщал, что в 2012-2013 годах фабрика направила МИФНС поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещения НДС в размере более 180 млн рублей. По решению суда имущество было арестовано.

Однако украинские эксперты утверждают, что закрытие липецкого производства связано не с судебными тяжбами, а подготовкой Порошенко к предвыборной кампании, которую Петр Алексеевич намерен строить сугубо на антироссийской риторике.

Липецк, Вера Филатова

Липецк. Другие новости 08.06.17

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