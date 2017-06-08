Польского главу католиков Украины гонят из страны: не уважает свежую версию «истории незалежной»

Украинские националисты хотят объявить архиепископа-митрополита Львовской Римско-католической церкви Мечислава Мокшицкого персоной нон-грата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», националистам не пришлось по духу то, что Мокшицкий считает события в Крыму и в Донбассе знаком, данным Богом: «народ признал свою вину и очистился от этого греха».

Кроме того глава католиков заявил, что украинская нация до сих пор обременена «грехом геноцида» за Волынскую трагедию. Правда, словам архиепископа поспешили придать другую окраску: секретариат распространил информацию, что данное высказывание необходимо понимать только в религиозном контексте, но это не спасло ситуацию.

«Если духовная личность позволяет себе под видом моральных поучений делать политические заявления, то тем самым теряет иммунитет на критику, потому что становится политиком. Если политик, живя в чужом государстве, делает враждебные относительно него и страданий его народа заявления, то имеет полное право стать персоной нон грата в этой стране. Вопрос достоинства Украины – объявить о недопустимости пребывания такого лица на территории нашего государства», – заявили в Украинской Галицкой партии (запрещена в РФ).

Отметим, что Мокшицкий является гражданином Польши, а с 2008 года возглавляет Львовский архидиоцез Римско-католической Церкви.

Львов, Анастасия Зук

Львов. Другие новости 08.06.17

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