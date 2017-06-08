У симферопольского жилмассива «Петровские высоты» очередные проблемы – пока чиновники «чешутся», участки массово распродаются

В Симферополе вновь обсуждают нескончаемые проблемы жилого массива Петровские высоты. Совещания, где говорят об этом микрорайоне, проходят в администрации города регулярно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе слушаний выяснилось, что на владение большим земельным участком, который используются в рекреационной зоне в качестве автодрома, у регионального отделения ДОСААФ России нет никаких правовых оснований.

Однако, прежде чем решать, что делать с несанкционированно используемой землёй, надо ещё найти и принудить к переговорам представителей «добровольного общества».

Что касается водоснабжения массива «Водой Крыма», точка подключения уже известна, но еще не определен не только подрядчик, но даже и проектировщик, который выполнит проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство инженерных сетей района Петровские высоты», заявки от претендентов принимаются до 22 июня. Из городского бюджета на эти цели выделен 31 млн руб.

Кроме того, рядом с массивом находятся заповедник Неаполь Скифский, кладбище воинов, павших в годы Крымской войны. Поэтому о прокладке водопровода здесь можно будет говорить только после получения результатов государственной историко-культурной экспертизы по определению границ объектов культурного наследия, расположенных на данном участке.

Напомним, в апреле на Петровских высотах разразился экологический скандал: участки по шесть соток под жилищное строительство получили здесь 210 многодетных семей. При подробном рассмотрении, выяснилось, что почва на мусорном полигоне, существующем на этом месте много лет, сильно загрязнена. Администрация города пообещала застройщикам выделить другие участки.

Самозахват на Петровских высотах (площадью более 100 га) существовал с 2006 года, в отличие от других «полян протеста», он был многонациональным. Узаконивать землю здесь его участникам начали в 2013 году, По словам тогдашнего городского головы, а ныне – председателя горсовета Виктора Агеева, под жилой массив в ту пору планировалось нарезать 1 тыс 100 участков: восемьсот – крымско-татарским пикетчикам, двести семьдесят – славянам.

Тем временем, в интернете участки массива активно предлагаются к продаже. Их описывают так: «видовой, с участка видна вся Ялтинская трасса и весь район Марьино, нет света, воды и газа, но все рядом».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 08.06.17

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