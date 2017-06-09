Сибирские полицейские сняли с самолёта никотинозависимого крымчанина

Крымчанин не смог справиться со своей никотиновой зависимостью во время авиарейса и был задержан полицией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Симферополя летел на самолете в Кемерово, и решил покурить.

Надеясь остаться незамеченным, крымчанин отправился в туалет. Но курение в уборной во время полета не осталось без внимания бортпроводников, которые зафиксировали действия нарушителя и оповестили правоохранительные органы.

Прибывшего в Кемерово жителя Симферополя в аэропорту уже ждал наряд полиции.

«Сотрудники транспортной полиции доставили 27-летнего жителя Симферополя в дежурную часть и составили в отношении него административный протокол по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ за нарушение законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Курильщик полностью признал свою вину, объяснив, что не смог справиться с никотиновой зависимостью во время полета», – отмечают в МВД.

Теперь крымчанину предстоит заплатить штраф до 1 тысячи 500 рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.06.17

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