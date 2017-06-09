В Симферополе попался на «закладке» нижегородский наркодилер

В Симферополе взяли с поличным промышлявшего наркотиками гастролёра из Нижнего Новгорода.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», когда 27-летний нижегородец делал закладки в районе Симферопольского водохранилища, его обнаружили и задержали правоохранители.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю.
В ходе досмотра у подозреваемого был изъят мобильный телефон с фотографиями мест, где наркодилер уже успел сделать «тайники» с каннабисом и экстази. Задержанный не стал отпираться и показал еще 7 мест с закладками.
Полицейские из мест, указанных подозреваемым, изъяли 8 полиэтиленовых пакетиков с веществом.
Теперь гостю крымской столицы грозит тюремный срок: санкцией вменяемой ему статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сообщили в МВД Крыма.
Симферополь, Анастасия Зук
Симферополь. Другие новости 09.06.17
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