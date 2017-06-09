В Симферополе попался на «закладке» нижегородский наркодилер

В Симферополе взяли с поличным промышлявшего наркотиками гастролёра из Нижнего Новгорода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», когда 27-летний нижегородец делал закладки в районе Симферопольского водохранилища, его обнаружили и задержали правоохранители.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю.

В ходе досмотра у подозреваемого был изъят мобильный телефон с фотографиями мест, где наркодилер уже успел сделать «тайники» с каннабисом и экстази. Задержанный не стал отпираться и показал еще 7 мест с закладками.

Полицейские из мест, указанных подозреваемым, изъяли 8 полиэтиленовых пакетиков с веществом.

Теперь гостю крымской столицы грозит тюремный срок: санкцией вменяемой ему статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сообщили в МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 09.06.17

Сибирские полицейские сняли с самолёта никотинозависимого крымчанина. / Transparency International отдыхает: Порошенко «шьёт» Поклонской четыре статьи. / МИД Украины готов ввести визы для россиян. Москва ответит зеркально. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»