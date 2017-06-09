Крымчане подались осваивать дальневосточные земли

Более 20 крымчан заявили о своем намерении использовать «дальневосточный гектар». Заявки от жителей полуострова зарегистрировали в Хабаровском крае.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил губернатор края Вячеслав Шпорт на пленарном заседании Дальневосточного саммита.

«К нам приходит много заявок, не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и, например, из Республики Крым. Сейчас таких заявок более 20», – цитирует «Колокол России» хабаровского губернатора.

Только за минувший год Хабаровск принял порядка 13 тысяч заявок. Всего же к рассмотрению принято более 100 тысяч обращений на использование «дальневосточного гектара».

Напомним, программа «дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно.

С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России.

Хабаровск, Вера Филатова

Хабаровск. Другие новости 09.06.17

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