Аксенов отправит на материк ответственных за слабый инвестклимат в Крыму чиновников

Крымские чиновники плохо работают с инвесторами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о недостаточном взаимодействии госслужащих с представителями бизнеса заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«К сожалению, пока ситуация с инвестиционным климатом у нас слабая. И как показывает практика, иногда коллеги даже не могут выйти на наших должностных лиц и многим дозвониться», – сказал Аксенов на встрече с министром экономического развития Андреем Мельниковым.

В свою очередь министр отметил, что Крым улучшил свои показатели по инвестиционной привлекательности, поднявшись в соответствующем рейтинге на 20 пунктов и заняв 64 место. Мельников допустил, что это может быть «авансом» республике, но глава посчитал, что позиции Крыма в рейтинге могут иметь и вовсе формальный характер.

«Это даже не аванс. Будем говорить так: мы какие-то приняли у себя определенные действия, инструменты и вошли в правовое поле Российской Федерации. На самом деле реального продвижения с точки зрения качества обслуживания работы с инвесторами у нас почти нет», – подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма предложил уволить чиновников, недобросовестно исполняющих свои обязанности при работе с инвесторами.

Кроме того, Аксенов обязал отправить в командировку по регионам России с образцовым инвестиционным климатом группу госслужащих, ответственных за взаимодействие с бизнесменами.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.06.17

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