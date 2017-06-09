Крым вот-вот угодит в «холодный фронтальный раздел»: шторм, дождь, град, шквал

В Крыму МЧС объявило штормовое предупреждение. Синоптики подтверждают резкое изменение «характера погоды».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове 9 и 10 июня ожидается ухудшение погодных условий. Помимо сильных осадков будет дуть шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

«Сегодня и завра на территории Крыма будет проходить холодный фронтальный раздел, который изменит характер погоды. На полуострове пройдут сильные грозовые дожди, есть вероятность града. Температурный фон будет до +23 градусов тепла», – сообщила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

По ее словам, в последний день недели дождей не предвидится, но температура сохранится на уровне +23 градусов тепла, а в понедельник уже потеплеет: столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 09.06.17

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