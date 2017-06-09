Погранслужба «незалежной» задержала судно, переправлявшее в Крым безработных украинских моряков

В Одесской области арестовано судно Bospor, переправлявшее моряков в Крым. По сообщению Госпогранслужбы Украины, судно зарегистрировано под флагом Молдовы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 2015 года по настоящее время Bospor перевозил моряков через закрытые пункты пропуска на полуостров.

По утверждению украинских правоохранителей, нарушителям удалось переправить около 100 человек – в основном, жителей Херсонской и Одесской областей. Арестованное судно на Украине оценивают в 44,5 млн гривен.

Известно, что судно M/T Bospor классифицируется, как танкер для перевозки растительного масла, 1986 года постройки. Ходит под флагом Молдовы, портом приписки значится Джурджулешты. Размер судна в длину 70 м, в ширину 12 м. Валовый тоннаж – 1581 тонн.

Одесса, Вера Филатова

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