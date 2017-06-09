Отомстил за смерть отца: в Севастополе осуждён пасынок, зарезавший мачеху и её сестру

Севастополец, зарезавший мачеху и сестру, отправится за решетку на 15 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока крымчанин отбывал срок за ограбление собственного отца, его родителя убила мачеха. За содеянное женщина отправилась за решетку.

В апреле прошлого года, оказавшись на свободе 30-летний пасынок и мачеха встретились и устроили хмельное застолье, во время которого между ними возникла ссора.

На фоне обиды за отца, разъяренный мужчина схватил нож и нанес мачехе шесть ножевых ранений, а когда в конфликт вмешалась сестра женщины, ей тоже достались пять ударов ножом.

Обе жертвы скончались на месте, а убийца покинул территорию Крыма, скрывшись на Украине.

Но видимо, молодого человека замучила совесть: через полгода он вернулся в Россию и сознался пограничникам в двойном убийстве, а после написал явку с повинной.

По решению суда севастополец признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Севастополь, Анастасия Зук

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