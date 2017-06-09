Киев предложил крымчанам пенсии – но сначала нужно заплатить в пенсионный фонд Украины

На Украине заявили, что крымчане должны платить взносы в Пенсионный фонд «незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соседнем государстве заявляют, что если жители Крыма будут платить взносы в Пенсионный фонд Украины, то они смогут получать пенсии на подконтрольной Киеву территории.

Также крымчанам обещают, что при отчислении налогов им учтут трудовой стаж, полученный в Крыму.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «речь идет о страховом стаже людей, которые работали и работают в Украине и платили взносы в Пенсионный фонд Украины. Где бы человек ни работал, если он будет платить взносы в Пенсионный фонд Украины, то нет никаких вопросов, чтобы претендовать на пенсию».

Единственное о чем должны не забывать крымчане – это платить взносы.

О разнице сумм между российскими и украинскими пенсиями – Гройсман упоминать не стал

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 09.06.17

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