Севастопольцы больше остальных россиян болеют гепатитом В

Севастополь занял первое место среди российских регионов по заболеваемости гепатитом В.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в прошлом году в городе было зарегистрировано 25 новых случаев или 6,13 на 100 тысяч населения при среднем показателе 0,94 на 100 тысяч человек.

Республика Крым оказалась на третьем месте с результатом 2,63 на 100 тысяч. Таковы данные Роспотребнадзора, опубликованные в докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия россиян в 2016 году.

Вместе с тем, в Роспотребнадзоре отмечают, что в сравнении с 2000 годом по итогам прошлого заболеваемость снизилась в 47 раз. Тем не менее, в 2016 году было зафиксировано 16 летальных исходов, что на 6 больше предыдущего года.

Крым также возглавил антирейтинг регионов, где показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями многократно превышает общероссийский уровень, и попал в 20-ку субъектов, где жители чаще остальных болеют ВИЧ, заняв 19-ю строчку с результатом 891,4 случая на 100 тысяч при среднем уровне 594,3 на такое же количество человек..

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 09.06.17

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